أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، مشدداً على أن أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال المباحثات التى عقدها العاهل الأردنى مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي أن العلاقات بين البلدين تاريخية والتعاون مستمر في كل القطاعات، وقال "هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية" .. مشيرا إلى أن هنالك فرصا كبيرة في الأردن، مشددا على حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص، والتي ستعود بالنفع على البلدين.

وفي ختام المباحثات، منح العاهل الأردني، ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، والتى تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.