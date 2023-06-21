روسيا تقنن تجنيد المدانين بارتكاب جرائم لأداء الخدمة العسكرية بأوكرانيا

شرعت روسيا بتقنين تجنيد المدانين بارتكاب جرائم لأداء الخدمة العسكرية في أوكرانيا واستمالتهم إلى الجبهة مع احتمال صدور عفو، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما بالجمعية الاتحادية الروسية الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "هذه الوثيقة لا تسري على الذين أدينوا من قبل بارتكاب أعمال إرهابية أو متطرفة، ولا من أدينوا بارتكاب جرائم تمس الحرمة الجنسية للقصر".

ويريد البرلمان الروسي أيضا إعفاء الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا من المحاكمة في حالة ارتكاب جرائم محدودة أو متوسطة، بما في ذلك السرقة أو الاحتيال.

وقال الدوما إنه يتعين عدم إزعاج الجنود والمتطوعين من السلطات أثناء أداء الخدمة العسكرية. وينص القانون أيضا على إمكانية الإعفاء من التحقيق وشطب السجل الجنائي عن طريق الحصول على أوسمة أثناء أداء الخدمة العسكرية، أو في حالة ترك الخدمة بعد الإصابة أو وصول سن التقاعد.

وتبين الصيف الماضي أن مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية جندت مجرمين مسجونين على نطاق واسع. وأفادت تقارير بأنه تم أيضا إخلاء سبيل مجرمين خطرين خلال تلك العملية.

ومع ذلك ، انتقد نشطاء حقوق الإنسان روسيا لاستمرارها في تجنيد السجناء في الخدمة العسكرية بشكل جماعي.

وفي نهاية الأسبوع ، قال قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة للمرتزقة، يفجيني بريجوجين إن 32 ألف من المجرمين الذين جرى تجنيدهم من السجون الروسية لتأدية الخدمة العسكرية في أوكرانيا، قد عادوا إلى ديارهم بعد مشاركتهم فى الحرب .

واشتكى بريجوجين من منعه من الوصول إلى السجون منذ ذلك الحين.

في غضون ذلك، تواصل أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا. ويقاتل المقاتلون الأوكرانيون بنشاط المحتلين الروس، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تقريره المسائي.

وقال: "إن مقاتلينا يدحرون العدو بنشاط كبير في الجنوب والشرق ويطهرون أوكرانيا بشكل مادي. سيستمر هذا في المستقبل".

ومع ذلك، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في المساء إن القوات الروسية تقاوم بشراسة في الأماكن ومناطق التعدين.

وأوضحت أن الهجوم في الجنوب يسير "وفقا للخطة".

وقالت إن المقاتلين الأوكرانيين لا يتخذون أي خطوات كبيرة ، لكنهم يمضون قدما عن اقتناع، على الرغم من أنها سعت إلى تثبيط التوقعات، قائلة إن هذا لن يكون هجوما سريعا مع نجاحات كما هو الحال في "فيلم".

واستعادت أوكرانيا مؤخرا عدة قرى. وقالت ماليار أيضا إن القوات الأوكرانية كانت في موقف دفاعي جزئيا وكان الروس في حالة هجوم.

ومع ذلك، قالت إن القوات الأوكرانية تقوم بجميع المهام، وتحرر البلاد مترا تلو الآخر. وأكدت، كما فعلت عدة مرات مؤخرا، أن الضربة الرئيسية للهجوم لم تأت بعد.

في وقت سابق، شنت روسيا موجة من هجمات الطائرات المسيرة على أوكرانيا، استهدف معظمها كييف.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الدفاعات الجوية دمرت 28 من بين 30 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، أطلقتها روسيا.

كما تعرضت مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، التي لم تتعرض لهجمات بصورة كبيرة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 16 شهرا، لهجمات جوية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، إنه تم استهداف موقع حيوي للبنية التحتية وقد أصيب، ولكن لم يصب أي شخص.

وقتل متطوع يساعد في منطقة الفيضانات بخيرسون وأصيب ثمانية آخرون إثر إطلاق جنود روس النار على المنطقة، وفقا لما قاله مسؤول أوكراني.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني عبر تليجرام إن الرجال كانت يزيلون الأوحال والركام من منطقة انحسرت فيها مياه الفيضانات وقت تعرضهم للهجوم.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من الفيضانات المدمرة التي أحدثها تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تحتلها القوات الروسية.

وتتهم كييف موسكو بتعمد نسف البناء، وهو رأي يتبناه العديد من المتخصصين الدوليين، لكن موسكو تنفي ذلك.