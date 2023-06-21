ألمانيا تعلن عن خطط لإعادة الإعمار لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن خطط "لإعادة الإعمار" لمواجهة هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون "تحديا هائلا"، قبل وقت قصير من بدء مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن.

وأضافت: "في عام 2022 وحده، فقدت أوكرانيا 29% من ناتجها المحلي الإجمالي، مع تضخم يصل إلى 27%". ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار أكثر من 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وفي الوقت الحالي، تقدم ألمانيا "مساعدات إنسانية جديدة ضخمة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من الدمار والفيضانات والنزوح"، بحسب بيربوك.

وقالت إن الهدف على المدى المتوسط هو المساعدة في تمويل إعادة الإعمار. وفي الأمد البعيد، سوف ترسي عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأساس لاقتصاد أوكراني مستدام ومزدهر.

وأضافت: "دعم ألمانيا صلب، اليوم وغدا وبعد غد. لأنه من أجل السلام الدائم، لا يكفي أن تكسب أوكرانيا الحرب، نريدها أن تصبح جزءا من مشروع السلام والازدهار الأوروبي".

وتعتمد بريطانيا، التي تشارك أوكرانيا في استضافة المؤتمر هذا العام، بشكل كبير على تشجيع الاستثمار الخاص في البلاد بالإضافة إلى المساعدات المباشرة. ووفقا للحكومة البريطانية، أشارت مئات الشركات الدولية بالفعل إلى نيتها المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت بيربوك إن من بين ذلك العديد من الشركات الألمانية التي لا تزال نشطة في أوكرانيا على الرغم من الحرب. وتقدم برلين الدعم لهذا من خلال ضمانات الاستثمار الوطنية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيتم إنشاء إطار للتأمين ضد مخاطر الحرب الذي تغطيه دول مجموعة السبع في المؤتمر، لتزويد الشركات الخاصة بمزيد من الأمان.