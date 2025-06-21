ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويغادره 8 خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً Yعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 29 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23695 طنا، تشتمل على 5796 طن كلينكر، و4558 طن أسمنت، و3600 طن مولاس، و2000 طن علف، و1555 طن ملح معبأ، و6186 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50741 طنا، تشتمل على 11152 طن حديد، و12000 طن خردة، و16000 طن فول صويا، و3621 طن أبلاكاش و6662 طن قمح و1306 أطنان كسب عباد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 80558 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 7157 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 2283 طن تشمل خضروات وفواكه وضفائر، ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا - هولندا – ألمانيا – إنجلترا - سلوفيكيا – المجر – اسبانيا – الدنمارك – فرنسا - بولندا - التشيك – سلوفينيا.



