 جاكسون يعتذر بعد طرده أمام فلامنجو في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جاكسون يعتذر بعد طرده أمام فلامنجو في مونديال الأندية

محمد جلال
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 4:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 4:55 ص

وجه نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، رسالة اعتذار إلى النادي ومشجعيه وزملائه في الفريق، بعد طرده في مباراة فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وبعد 4 دقائق فقط من دخوله بديلا، طُرد جاكسون في الدقيقة 68 من المباراة التي خسرها تشيلسي 1-3 أمام فلامنجو، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي المنافس.

وقال جاكسون عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أريد أن أعتذر للنادي وللجهاز الفني وزملائي وجميع المشجعين، لقد خذلتكم".

وأضاف المهاجم السنغالي: "بطاقة حمراء أخرى، وبصراحة، أنا غاضب جدا من نفسي، أعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق على عدم وضعنا في هذا النوع من المواقف."

وأوضح: "ما زلت لا أفهم تماما كيف حدث ذلك، لكن هناك أمر واحد واضح، أن هذا الأمر لم يكن مقصودا، مجرد لحظة في كرة القدم سارت في الاتجاه الخاطئ، لكن لا أعذار، أتحمل المسؤولية كاملة".


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