الرئيس اليمني يشيد بدعم دول التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي

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أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لإيران وتداعياتها وأثارها على المنطقة.

وشدد هادي، خلال استقباله الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء ركن صغير عزيز - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، على أهمية الاهتمام بالمقاتل والإيفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت.

وأكد الرئيس اليمني أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

من جانبه، أوضح نائب وزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة - خلال اللقاء - المهام والإصلاحات التي تعمل عليها المؤسسة العسكرية، لتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها، للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتية لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية.