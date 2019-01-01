«انفينكس»تطلق ‪ هواتف جديدة في السوق المصري‬

أطلقت شركة ‪Infinix‬ العلامة التجارية الرائدة والمبتكرة في سوق الهواتف الذكية، هاتفها المتميز ‪ Smart 3 Plus‬ في مصر، بمميزات تتفوق على الكثير من المنافسين وسعر منافس.

قال هنري بارك مدير انفينكس مصر، إن الهاتف صمم ليناسب جيل الشباب، مؤكداً أن شركة انفينكس تؤمن بأن التكنولوجيا حق للجميع ولا يمكن أن تقف عند أحد، لذلك تسعى جاهدة لتمكين فئات مختلفة من الشباب لتجربة أحدث التقنيات التكنولوجية بغض النظر عن امكانياتهم المادية.

ويعتبر هاتف ‪Infinix Smart 3 Plus‬ أحد الهواتف الموجهة للشباب بشكل أساسي ويتميز الهاتف بشاشة عرض كبيرة 6.2 بوصة عالية السطوع بتصميم قطرة الماء مع معالج ‪MediaTek Helio A22‬ لأول مرة فى هذه الفئة.

ويأتى الهاتف بتصميم مميز مع 3 كاميرات خلفية تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، وتأتي الكاميرا الأساسيه بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسه 1.8 ، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقه 2 ميجابكسل تستخدم في عزل الخلفيه لأوضاع التصوير الاحترافية كالبورتريه ، وكاميرا ثالثة للكشف عن الوضع الليلي لتعزيز لقطات الإضاءة المنخفضة، أمام الكاميرا الأمامية فتأتي بقوة 8 ميجا بكسل.

وقال هنري بارك، أن السوق المصري ذو امكانات كبيرة تحفز الشركات باستمرار على المنافسة بفاعلية من خلال منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات المستهلكين، مشيراً إلى أن إطلاق ‪Smart 3 Plus‬ خير دليل على رغبة انفينكس في ابقاء المستهلك الشاب على دراية باحدث التقنيات التكنولوجية، لافتاً إلى أن الشركة ستطلق قريباً عدد من الهواتف المتميزة بالسوق المصري.

وأوضح بارك أن السوق المصري من أكبر الأسواق وأهمها بالنسبة لانفينكس من أجل تعزيز تجربة المستهلك، لافتاً إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات كبيرة فى مجال خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة وفروع المحلات التى تحمل العلامة التجارية انفينكس وتطوير مهارات وقدرات فريق العمل بشكل عام.

وشدد بارك على ان انفينكس لن تدخر جهداً لتكون من أوائل الشركات التى تقدم أحدث التقنيات التكنولوجية للمستهلك المصري.