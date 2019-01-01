 مقتل طفلتين وإصابة إمرأة في قصف حوثي على مدينة تعز اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل طفلتين وإصابة إمرأة في قصف حوثي على مدينة تعز اليمنية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 9:49 ص | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 9:49 ص
لقى طفلتان مصرعهما وأصيبت والدتهما خلال قصف حوثي طال منزلاً في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، عن مصادر محلية يمنية - لم تسمها - القول إن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة دار النصر بصبر الموادم، تسببت في دمار جزئي لمنزل مواطن يمني يدعى محمد أحمد سعيد، وأدت لمقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة.

وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.

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