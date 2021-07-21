نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الحفل الفني للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمسرح مقصد العائلة بالطور العاصمة.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات الوطنية والدينية.



حضر فعاليات الحفل المحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رافقه أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وجمع من الأهالي بمدينة طور سيناء.



وبدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض منتجات أشغال المرأة السيناوية، إعداد أماني عبد الفتاح، والذي تضمن عدد منتجات ورش أشغال المرأة منها البرقع والشال، والزي السيناوي للمرأة البدوية، أعقبة تفقد معرض الفنون التشكيلية والذي ضم 18 لوحة فنية لمسابقة البورتريه، تلاه بدء الفقرات الفنية للحفل، والتي بدأت بعرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، إشراف انتصار إبراهيم، حيث تم تقديم عدد من الأغاني الدينية والوطنية.



كما أقيم عرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني، بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، قدمت خلالها أغنية "عليك سلام الله" وأغاني أخرى.



واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة تلقائيين كبار- تحت الاعتماد- والتي قدمت فاصل من الاستعراضات الفنية من التراث السيناوي.