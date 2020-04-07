قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن مدينة الغردقة التي تم اختيارها ضمن أفضل عشر وجهات سياحية، تشهد حاليا حالة من الرواج السياحي الكبير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الأربعاء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأعمال التنمية الكبيرة في مختلف المناطق السياحية، سواء على صعيد البنية التحتية أو الخدمات الإضافية أو إضافة حالة من النسق المتكامل على الميادين.



وأشار إلى أن مدن مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين الجديدة تشهد جميعها طفرات كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة حجم الإقبال عليها.



ونوه بأن هناك حالة انجذاب سياحي تجاه الساحل الشمالي الشرقي (العريش) سواء للمقيمين في محافظة شمال سيناء أو في بورسعيد، إذ يفضلون زيارة الساحل الشمالي الشرقي.

