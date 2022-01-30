قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين ،اليوم الخميس، إن بلاده ستتصرف بقوة للرد بحزم على الزيارة المخطط لها من جانب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وستتخذ إجراءات مضادة إذا أصر الجانب الأمريكي على إجراء الزيارة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن وانج أوضح - خلال مؤتمر صحفي - أن الجانب الصيني أكد مرارا موقفه الصارم بشأن معارضة زيارة بيلوسي لتايوان، مضيفا أن الكونجرس الأمريكي جزء من الحكومة الأمريكية، ومن المفترض أن يتمسك تماما بالتزام الولايات المتحدة بشأن مسألة تايوان.

وتابع "إذا قامت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بزيارة تايوان؛ فإن ذلك سينتهك - بشكل خطير - مبدأ (صين واحدة)، والشروط الواردة في البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ويضر بسيادة الصين وسلامة أراضيها".

وأضاف أن الزيارة ستلقي بظلالها "السلبية" على الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية، وسترسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية لما يسمى "استقلال تايوان".

وقال "إذا أصر الجانب الأمريكي على القيام بالزيارة؛ ستتصرف الصين بقوة للرد بحزم عليها وستتخذ إجراءات مضادة. نعني ما نقول".