هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذر من هبوب عواصف رعدية في العديد من المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بعد ظهر اليوم الأحد تحذيرات للعديد من المناطق في ألمانيا من هبوب عواصف رعدية. كما حذرت الهيئة من هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وبَرَد.

تشمل المناطق المعنية بالتحذيرات كلا من جنوب ولاية ساكسونيا السفلى في منطقة جوتينجن وشمال ولاية تورينجن ومناطق واقعة بين بيليفيلد وبريمن وصولًا إلى بحر الشمال بالإضافة إلى مناطق محيطة بمدينة نورنبرج في ولاية بافاريا. كما نص البيان التحذيري على أن البرق يشكل خطرًا على الحياة والسلامة مشيرا إلى أن من الممكن أيضا وقوع فيضانات في الشوارع والأقبية.

وأفادت الهيئة بأنه من المتوقع أن تنتشر الأمطار والعواصف الرعدية في المساء حتى تصل إلى الشرق منوهة إلى احتمال تساقط ما يصل إلى 30 لترًا لكل متر مربع في وقت قصير أو 50 لترًا لكل متر مربع على مدار عدة ساعات. وتضمنت التوقعات تحذيرًا من أن "احتمال حدوث عواصف شديدة جدًا مع أمطار غزيرة في بعض الأحيان، ليس مستبعدا".