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تمكّن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع سماعات أذن صغيرة الحجم لاستخدامها في أعمال الغش بلجان الامتحانات، وضبط شخص آخر لنشره مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات الامتحانات.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص إعلانًا بأحد مواقع التسوق الإلكتروني يتضمن عرضه بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تُستخدم في الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت الجهود -من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات- عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالبًا (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصة للغش والكارت الخاص بتشغيلها، وكذا جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان المشار إليه، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها في الغش بمقابل مادي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر (مقيم بذات الدائرة، وتم ضبطه) لتوسيع نشاطهما في بيع السماعات للطلاب الراغبين أثناء أداء الامتحانات، والاستفادة منهم ماديًا.

كما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية -عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن قنا- من ضبط طالب (مواليد 1998، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) لقيامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانٍ" أثناء انعقاد اللجان.

وضُبط بحوزة الطالب الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها وأسئلة امتحان اللغة العربية "دور ثانٍ"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب بغرض الاستفادة المادية.

كما أسفرت الجهود -بالتنسيق مع الجهات المعنية- عن ضبط 4 طلاب لقيامهم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثانٍ" والإجابات الخاصة بها على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.