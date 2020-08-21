المفوضية الأوروبية توافق على مساعدة خطوط طيران بروكسل بمبلغ 290 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على خطط تقديم 290 مليون يورو (342 مليون دولار) في شكل مساعدات حكومية بلجيكية إلى شركة خطوط بروكسل للطيران، التي تعاني من تداعيات اقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتشمل المساعدة قرضا بقيمة 287 مليون يورو وضخ سيولة مالية في شكل شراء أسهم بحوالي 3 ملايين يورو. وسيتم دفع هذه القروض بأسعار فائدة مدعمة.



وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر إن الضخ المالي هو أمر مطلوب "بشكل ملح" لشركة الطيران كي تتمكن من مواصلة عملياتها.



وقالت فيستاجر إن "خطوط بروكسل للطيران تقوم بدور مهم من حيث الوظائف والربط في بلجيكا. وقالت إن "شركة الطيران تعاني من خسائر جوهرية نتيجة لقيود السفر التي اضطرت بلجيكا وغيرها من حكومات الدول لفرضها للحد من تفشي الفيروس".



واستجابة لجائحة فيروس كورونا، أعلنت الشركة التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران، في مايو، عن خطط لخفض ربع قوتها العاملة، وهو ما يعادل حوالي ألف وظيفة.