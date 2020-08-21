استطلاع رأي في تركيا يكشف عن منافسين جدد لأردوغان

أجرت شركة "أوبتيمار" لأبحاث الرأي في تركيا، استطلاعا حول الشخصية المرشحة لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أظهر الاستطلاع أن قادة الأحزاب المعارضة لم يكن لهم حضور بين الفئة التي شملها الاستطلاع.

وأجرت شركة " أوبتيمار" البحثية استطلاعاً للرأي في الفترة ما بين 10 و12 أغسطس الحالي، شارك فيه 2121 شخصا من 26 ولاية، حيث كان السؤال الموجه للمشاركين "إذا كانت هناك انتخابات اليوم، هل ستعطون أصواتكم للرئيس رجب طيب أردوغان"، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وأجاب 40.1% من المشاركين بأنهم سيصوتون للرئيس أردوغان، بينما قال 45.1% إنهم لن يصوتوا لأردوغان، و14.8% لم يقرروا بعد.

وفي حال ذهبت الانتخابات إلى جولة ثانية كشف الاستطلاع أن إمام أوغلو هو الاسم الذي حصل على أعلى تصويت بين المنافسين الذين يواجهون أردوغان، يليه رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش بنسبة 36.7 %، ثم المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه بنسبة 33.5 %.

وأوضح الاستطلاع أنه في حال تواجد الاسمين ضمن الجولة الثانية، فإن أردوغان سيحصل على 45.1 % من الأصوات، وسيحصل إمام أوغلو على 36.8 %، بينما قال 18.1 % إنهم لم يختاروا بعد لمن سيصوتون بين الاسمين.

ووفقا للاستطلاع فإنه في حال كانت جولة الانتخابات الثانية بين أردوغان ويافاش، فإن أردوغان سيحصل على 44.5 % من الأصوات، و 36.7 % سيحصل عليها يافاش، و 18.8% مترددين بين الاسمين.

أما إذا كانت الجولة الثانية بين أردوغان وإنجه، فإن أردوغان سيحصل على 44.5 %، و إنجه 33.5%، و المترددين 22 %.

ويظهر البحث أن الرئيس السابق عبدالله جول سيحصل على 21.3 % من الأصوات ضد أردوغان في جولة الانتخابات الثانية، حيث سيحصل أردوغان على 44.3 % من الأصوات، بينما تصل نسبة المترددين إلى ما يقرب من 35 %.