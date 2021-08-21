تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم غد الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء السبت، ينعقد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين؛ وذلك لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لحركة طالبان. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور في بلد يعاني الحرب والدمار منذ عقود.