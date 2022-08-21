 ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فندق حياة بالصومال إلى 32 قتيلا ومصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فندق حياة بالصومال إلى 32 قتيلا ومصابا

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 4:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 4:09 م

أعلن وزير الصحة الصومالي، علي حاجي عدن، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف فندق "حياة" بالعاصمة مقديشيو إلى 21 قتيلا و11 مصابا.

وأوضح حاجي عدن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أن 15 على الأقل من المصابين حالتهم خطيرة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إنهاء الحصار الذي فرضته عناصر من حركة الشباب على الفندق الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدول، وقتلت المسلحين.

وقد اقتحم المسلحون الفندق الكائن بالقرب من مطار مقديشيو بعد هجوم عنيف بدأ بثلاثة انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل العناصر المسلحة.


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