تراجع قوي في أسعار المنتجين بألمانيا خلال يوليو

تراجعت أسعار المنتجين في ألمانيا بشكل حاد خلال يوليو الماضي إلى مستوى يضاهي فترة الأزمة المالية والعالمية الأخيرة.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين أن أسعار المنتجين للسلع التجارية تراجعت بنسبة 6% في يوليو الماضي على أساس سنوي.

وعزا المكتب الانخفاض الحاد أيضا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تم تسجيله قبل عام جراء الحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب البيانات، فإن هذا أول تراجع يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020 وأكبر انخفاض منذ أكتوبر 2009 إبان الأزمة المالية والاقتصادية.

ومقارنة بيونيو السابق، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.1% في يوليو.

وتراجعت على وجه الخصوص أسعار الطاقة والسلع الوسيطة مثل المعادن والخشب في غضون عام.ولم يعد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة قويا كما كان في الأشهر السابقة. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في يوليو بنسبة 8.1% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجين للمواد الغذائية بنسبة 9.2%. وكانت السلع المعمرة أعلى بنسبة 5.8%، خاصة فيما يتعلق بالأثاث والأجهزة المنزلية.

وتؤثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي الرامي لأن يكون متوسط معدل التضخم 2٪.

وبسبب التضخم المرتفع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية تسع مرات على التوالي منذ يوليو 2022.