الضرائب: نعمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات لجذب الاستثمارات

وحدة لدعم المستثمرين بالمصلحة مهمتها سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بمؤتمر "السياسات الضريبية في مصر"، والذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحسب بيان المصلحة اليوم.

وقالت إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ ٢٠٦٦ شركة باستثمارات 8 مليارات دولار، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضافت أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين، وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى، كما تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية.

وأوضحت أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة .

كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية؛ للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة اجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.

وأوضحت رشا عبد العال، أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها .

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "نؤكد دعمنا الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت"، لافتة إلى أن المصلحة لديها وحدة لدعم المستثمرين يرأسها معاون رئيس المصلحة ، وهى تابعة مباشرة لرئيس المصلحة ومهمتها سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة في حالة عدم حل مشكلة المستثمر في المأمورية أو المركز الضريبي التابع له.

ومن جانبه، أعرب وي دونج نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، عن امتنانه لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لترحيبهم بعقد هذا اللقاء، وتوجه بالشكر لشركة هاواوي لدعمها لهذا اللقاء.

واستعرض وضع الشركات الصينية في مصر، موضحا أنه حاليا هناك أكثر من 2000 شركة صينية في مصر، ولقد استطاعت خلق أكثر من 150 ألف فرصة عمل في مصر.

وأوضح أن مصر أطلقت 8 استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة حتى عام 2023 لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواصلة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، وإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل.

كما أطلقت مصر سلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية بالسويس، وهذه السياسات والإجراءات ستجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، وتعزز التعاون المربح بين الجانبين.