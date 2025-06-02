أشاد الدولي الإسباني داني أولمو بزميله في برشلونة والمنتخب لامين يامال، ووصفه بأنه "شاب هادئ" يتمتع بشخصية قوية وواقعية، ويركز فقط على "التطور والتحسن"، من دون أن يتأثر بالإشادات أو الحديث عن ترشحه المحتمل لجائزة الكرة الذهبية.

وقال أولمو خلال فعالية للإعلان عن شراكة جديدة بين المنتخب الإسباني وشركة (إيبرو) لصناعة السيارات: "لامين شاب طبيعي جدًا، ولديه شخصيته. لا يحتاج إلى توجيه خاص، فهو متوازن ويدرك أن العمل الجماعي والاجتهاد هما السبيل لتحقيق أشياء كبيرة. لقد أظهر ذلك معنا في المنتخب العام الماضي، ومع برشلونة هذا الموسم".

وأكد أولمو أن الأضواء التي تسلّط على يامال لن تعيق مسيرته، بل ستزيده حافزًا: "إنه شاب هادئ، يعمل بجد، ولديه رغبة كبيرة في التطور. هو بالفعل من بين الأفضل، وقد أثبت ذلك، لكنه ما زال يتطلع للمزيد".

واعتبر أولمو أن توليفة اللاعبين الشباب بقيادة يامال، والانسجام القائم بينهم وبين أصحاب الخبرة في الفريق، تعدّ من مفاتيح نجاح المنتخب الإسباني في الفترة الأخيرة.

وقال أولمو: "لدينا مجموعة متماسكة جدًا، حيث يساهم كل لاعب بدوره، سواء كان شابًا أو من ذوي الخبرة. كلنا نعمل من أجل هدف واحد، وهو تحقيق البطولات لمنتخب إسبانيا وللبلد بأكمله".

وفي ما يخص المباراة المقبلة أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل، شدّد أولمو على أهمية اللقاء، قائلًا: "هي نصف نهائي لكنها بالنسبة لنا بمثابة نهائي".

وأتم: "علينا الفوز. نحن متحمسون ونستعد جيدًا. قدمنا مباراة جيدة ضد فرنسا في يورو الماضي، ونعرف أن لديهم رغبة في الثأر، لكننا مستعدون للتأهل إلى النهائي".