روسيا تقصف كييف ولفيف بمسيرات وصواريخ وسط جهود ترامب لدفع محادثات السلام

شنت روسيا هجمات بعدد من الطائرات المسيرة القتالية وأطلقت صواريخ عدة باتجاه مدن أوكرانية، رغم الجهود المستمرة لإحلال السلام، بحسب ما أفادت صحيفة كييف إندبندنت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة أنباء "آر بي سي يوكرين"، سُمعت انفجارات في كييف وفي مدينة لفيف غربي أوكرانيا. ونقلت الوكالة عن الحاكم العسكري للمنطقة، ماكسيم كوزيتسكي، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في الإقليم.

وكان قد تم إصدار إنذار جوي في كييف مساء الأربعاء، بينما تواصلت الهجمات بالطائرات المسيرة طوال الليل. وأشارت الوكالة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت نشطة أيضا داخل المدينة.

وطُلب من السكان البقاء في الملاجئ، بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية لكييف. ولم تتوفر مبدئيا معلومات دقيقة حول الضحايا أو حجم الأضرار.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يقود فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودا جديدة لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا. وفي هذا الإطار، استضاف ترامب سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، بدأت يوم الجمعة في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم في واشنطن يوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

ويحاول ترامب حاليا الترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مع طرح احتمال عقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني أيضا.