الخميس 21 أغسطس 2025 2:40 ص القاهرة
إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية

بدرية طلبة

نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 12:59 ص

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات قيد البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة أن القرار جاء التزامًا بلوائحها الداخلية وحرصًا على تطبيق القواعد، مؤكدًا أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية.

وشدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، مؤكدًا أن ما يُتخذ من قرارات يهدف فقط إلى الحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها، مع ضمان حصول الفنانة بدرية طلبة على كامل حقها القانوني في الدفاع عن نفسها أمام مجلس التأديب.

