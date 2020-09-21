علق أحمد الفيشاوي، مرشح محتمل لانتخابات مجلس النواب على اتهام البعض له باستخدم المسجد في الدعاية لنفسه، قائلًا إن الصور المتداولة له بشأن الواقعة أمام المسجد وليس داخله.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه كان ذاهبًا إلى قرية بكفر الدوار لصلاة الجمعة ومن ثم التوجه لدار مناسبات بجانب المسجد، مشيرًا إلى أن المسجد أمامه في الشارع مظلة لحماية الناس من الشمس والأمطار، لذا اجتمعوا تحت تلك المظلة، حيث ظهروا متكدسين لضيق الشارع.

ورد عليه وائل الإبراشي، قائلًا: «المساجد ليست منصات أو أسلحة انتخابية.. لقد عانينا من استخدام الإخوان للدين والمساجد.. كفاية بقى».

وأكد المرشح المحتمل على حقه في الدفاع عن نفسه ردًا على استياء «الإبراشي»، ليشير له أن الصور المتداولة تظهر أن باب المسجد مغلقًا.