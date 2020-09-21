وفاة أنج ريتا شيربا صاحب الرقم القياسي العالمي في تسلق جبل إيفرست

أعلن مسؤول في اتحاد تسلق الجبال في نيبال، اليوم الاثنين، وفاة أنج ريتا شيربا، المرشد الجبلي المعروف الذي يحظى بالاحترام والاشادة لتسجيله رقم قياسي في تسلق جبل إيفرست 10 مرات بدون الاستعانة بمساعدات أكسجين إضافية.

وقال سانتا بير لاما، رئيس اتحاد تسلق الجبال في نيبال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المرشد الجبلي المخضرم /72 عاما/ توفي في منزل ابنته في كاتمندو، في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين (0415 بتوقيت جرينتش).

ولم يتضح على الفور سبب وفاته.

ويشار إلى أن شيربا كان في حالة صحية سيئة منذ أن أصيب بنزيف في المخ في عام 2017.

ويحمل أنج ريتا شيربا، الملقب بـ "نمر الثلج" بسبب شجاعته في التسلق، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لتسلق جبل إيفرست، وهو أعلى جبل في العالم، 10 مرات بدون استخدام الأكسجين، وذلك خلال الفترة بين عامي 1983 و1996.