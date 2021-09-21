احتدم الخلاف بين شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" وخليفتها "إيتا"، مع النقابات العمالية، بشأن مستقبل آلاف الموظفين.

واحتل ممثلون للموظفين في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بشكل رمزي مكاتب التفاوض في روما، بعد تعثر المحادثات، ودعت النقابات إلى إضراب يوم الجمعة.

ونصحت شركة أليتاليا، والتي من المقرر أن تتوقف عملياتها في 15 أكتوبر، عملاءها بالسفر بحقائب يد فقط خلال الأيام القادمة، لتجنب أوقات الانتظار للحصول على الحقائب.

وفشلت أليتاليا على مدار سنوات في تحقيق أي أرباح وظلت تعتمد على المساعدات الحكومية. وتقرر أن يتم حل الشركة.

ومن المقرر أن تخلفها شركة "إيتا"، إلا أن أعمالها ستكون أقل بكثير، وسيكون لديها عدد أقل من الموظفين والطائرات، ووفقا للخطة ذات الصلة، فإنه من بين أكثر من عشرة آلاف موظف في أليتاليا، ستحتفظ الشركة الجديدة بـ 2800 موظف فقط.

وتسعى النقابات للتفاوض على اتفاق جماعي لبقية الموظفين.

واعتبرت إيتا، في بيان، أن مطالب النقابات العمالية "ليست حتى أساسا للتفاوض".