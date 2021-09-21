أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، بذريعة احتفالات عيد العرش اليهودي.

وقال الشيخ حفظي أبو سنين مدير الحرم الإبراهيمي، في تصريح، إن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشكل كامل اعتبارًا من ليل الثلاثاء وحتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، بحجة "عيد العرش اليهودي"، وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم 60 وقتًا للصلاة، بحجة إزعاج المستوطنين.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.