مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بداية من جنين في الشمال وحتى الخليل جنوبًا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، في قرية "رمانة" غرب جنين، بعد أن داهمت قوات الاحتلال عدة منازل بالقرية واستجوبت ساكنيها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى رمانة، وزبوبا، وتعنك.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مخيم "عقبة جبر" للاجئين، جنوب المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة في الأجواء.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، بغاز قوات الاحتلال الذي أطلقته على منازل المواطنين في مخيم "عايدة".

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لبيت لحم، اطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، دون ان تكون هناك مواجهات، أصيب على إثرها مواطنون بالاختناق .

وفي القدس المحتلة، هاجمت مجموعة من المستوطنين، حي "وادي الجوز" الشرقي واقتحموا مجموعة من المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين بالمكان خرجوا للتصدي لهم.

وفي الخليل، تواصلت المواجهات في بلدة "بيت أمر"، وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال هذه المواجهات.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعترضت جنازة لمواطن، وحاولت منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة الواقعة على مدخل البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة عصيدة، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمشيعين عقب إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في الفخذ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق والإغماء.

وأضافت المصادر أن مواجهات مماثلة اندلعت في منطقة "الظهر"، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

م ن/ه م غ

أ.ش.أ