جنايات سوهاج: السجن 10 سنوات لمتهم في 3 قضايا مخدرات وسرقة وسلاح

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛لاتهامه في 3 قضايا سلاح واستعراض قوة والشروع في السرقة والاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين خالد فتح الباب، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة إلى المدعو "ش. م" تهمة إحراز سلاح ناري واستعراض القوة، حيث شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه "م. ج" بالإكراه؛ مستخدما سلاحا ناريا بحوزته ومهدده بسكين، وتمكن ذلك من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه إلا أنه خاب في إكمال جريمته بسبب خروج الأهالي ففر هاربا.

ووجهت النيابة العامة، له تهمة حيازة مخدرات "هيروين وميتامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفرد خرطوش بدون ترخيص وطلقتين مع استعراض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليه "ع. م"وهدده بالسلاح في وجهه مع إطلاق عيارين بالهواء، وألقى الرعب في نفسه وعرض حياته وسلامته للخطر حال كون للمجني عليه طفلا لسرقته.