رئيس مجلس النواب الروسي محذرا أوروبا: روسيا لم تحارب بعد

توعد رئيس مجلس النواب الروسي، فيتسشلاف فولودين، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية بمواجهة مشاكل جدية إذا لم تتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة والمرتزقة، مؤكدا أن روسيا لم تحارب بعد.

وقال فولودين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "طلبنا من لجنة السياسات الخارجية، إعداد رسالة للبرلمان الأوروبي لإعلان موقفنا لهم مجددا، وتوضيح أن روسيا لم تحارب بعد، وإنما تدافع فقط عن المدنيين في دونيتسك ولوجانسك وزاباروجيا وخيرسون ونيكولايف وخاركوف".

وأضاف :"عليهم أن يفهموا أنهم سيواجهون مشاكل جدية أكبر بكثير مما رأوه حتى الأن إذا لم يغيروا مواقفهم، ويتوقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غريشكو، قد حذر في وقت سابق، السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا معتبرا أن ذلك "غير مقبول".