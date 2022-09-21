الصين تدعو إلى الحوار بعد تحذيرات بوتين للغرب حول «الابتزاز النووي»

دعت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى الدخول في حوار ومشاورات وإيجاد طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية لكل طرف، بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بشأن ما وصفه بـ"الابتزاز النووي".

وقال المتحدث باسم الوزارة وانج ون بين، في إفادة إعلامية دورية الأربعاء، إن موقف الصين بشأن أوكرانيا ثابت وواضح، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلن بوتين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعبئة جزئية بالجيش، متهمًا الغرب بالعمل على تدمير الأراضي الروسية، وممارسة "ابتزاز نووي" ضد بلاده، مشيرا إلى أن لدى روسيا "الكثير من الأسلحة للرد".

وأضاف بوتين، خلال خطاب بثته وسائل الإعلام الروسية، أنه أمر بتعبئة جزئية للجيش وأن القرار بشأن تلك التعبئة تم توقيعه بالفعل، مشيراً إلى أن "التعبئة تبدأ اليوم".

وأوضح أن هدف العملية العسكرية الروسية هو تحرير منطقة دونباس، مشيرا إلى أن الغرب لا يريد السلام بين موسكو وكييف.

وقال إنه بعد بدء "العملية الخاصة"، كان رد فعل كييف إيجابياً على مقترحات روسيا، لكن السلام "لم يناسب الغرب"، وتم أمر أوكرانيا مباشرة بعرقلة الاتفاقات.