أسامة ربيع: بناء 25 مركب صيد و50 قاربا للعمل في البحيرات لتحديث أسطول الصيد

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري ببناء 25 مركب صيد و50 قاربا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية ضمن الدور المجتمعي للهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود تحديث أسطول الصيد المصري وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جولة ربيع التفقدية بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وبرفقته مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة، وقيادات الشركة.

يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري ضمن دورها المجتمعي، كما تعد هذه الخطوة تفعيلا لعقد الشراكة و اتفاقية التعاون المشترك التي تجمع هيئة قناة السويس بأحد الشركات العاملة في القطاع الخاص يمثلها شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في مجالات بناء اليخوت السياحية، وقوارب الصيد والقاطرات البحرية.

تفقد ربيع أعمال التشطيبات النهائية لعدد ٧٥ مركب و قارب صيد يلائموا نشاط الصيد بالبحيرات المصرية من خلال طرازين مختلفين منها ٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار، وهو مزود بعدد ٢ محرك، ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لعدد ٤ صيادين، بالإضافة إلى ٥٠ قارب من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.

واطلع ربيع على مستجدات أعمال التوسعات الجديدة بالترسانة بتفقد موقع إنشاء مصنع الفايبر جلاس الجاري إنشاؤه بالمنطقة الحرة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخوت سياحية، وفقا للتكنولوجيا الأحدث عالميا بالاستعانة بشركتي STUDIO VAFIADIS وINO GROUP الإيطاليتين كبيوت خبرة واستشاري للتسويق الخارجي.

وتابع رئيس الهيئة الأعمال الإنشائية لمصنع بناء القاطرات الجديد الجاري إنشائه على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع، والمقرر أن تبدأ باكورة إنتاجه ببناء ١٠ قاطرات بقوة شد ٩٠ طن بتعاون مشترك مع شركات وترسانات هيئة قناة السويس، بما يتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وذلك مع بدء العمل المشترك بين الجانبين

وأكد ربيع أن مشروع تطوير أسطول الصيد المصري يحقق التكامل المنشود مع المشروع القومي العملاق لتطوير البحيرات المصرية و الذي قطعت فيه الدولة المصرية شوطا كبيرا وشاركت فيه هيئة قناة السويس مشاركة فعالة من خلال الإشراف على أعمال التكريك والتطهير التي تنفذ بالبحيرات لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر البحرية.

وعن الشراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر في مجالات بناء اليخوت السياحية والقاطرات ولنشات الفايبرجلاس، أعرب ربيع عن تطلعه لما يحمله المستقبل من فرص واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر وتدعيم نشاط الصناعات الثقيلة والكثيفة العمالة في ظل ما تتمتع به الترسانات الوطنية من خبرات متراكمة في مجال بناء السفن وما تمتلكه من كوادر بشرية بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن ويساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جهته أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشراكة مع هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ظل الدعم الكامل والمتابعة الدورية من القيادة السياسية لتعزيز إمكانيات الصناعة الوطنية في مجال بناء الوحدات البحرية المختلفة وإنشاء مشروعات كبري على السواحل المصرية.