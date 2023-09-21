جميلة إسماعيل تعلن استعدادها للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية

أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، في خطاب موجه إلى الهيئة العليا والجمعية العمومية استعدادها الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت إسماعيل، فى خطاب وجهته للهيئة العليا والجمعية العمومية لحزب الدستور بشأن الترشح للرئاسة: "لم يكن القرار سهلاً في ظل غموض المشهد السياسي، والإصرار على تجاهل مطالبات القوى السياسية والكتل الشعبية بالحق في انتخابات ديموقراطية".

ولأعضاء الجمعية العمومية للحزب، قالت إسماعيل: "أعلن لكم زملائي استعدادي للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.. وبكم ومعكم على طريق بدأناه هنا وحكم النصف الآخر في المجتمع في حزب الدستور عندما شرفتوني باختياري رئيسة للحزب ومن قبلي د. هالة شكر الله بهذا الاختيار للنساء في موقع القيادة علامة وضوء لهذا الطريق الجديد".

وختمت البيان بالقول: "رئيسة حزب الدستور لرئاسة الجمهورية على طريق جديد لمصر والحرية والديموقراطية".