الأهلي يعلن عن تجديد عقد الشناوي بعد قمة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

تستعد إدارة الأهلي للإعلان عن تجديد التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده وذلك بعد مباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وسيحصل الشناوي على كافة الامتيازات المالية في التعاقد الذي ربما يكون الأخير له مع النادي الأهلي، وذلك تقديرا له لاستمراره مع الفريق ورفض بعض العروض الخليجية في وقت سابق.

وسيتقاضى الحارس المخضرم أعلى راتب في الفريق مع إعفائه من بند المشاركة في المباريات بخلاف امتيازات مالية أخرى مثل العقود الإعلانية خلال الفترة القادمة.

ويلعب محمد الشناوي بصفوف الأهلي منذ صيف 2016 بعدما عاد مجددا للقلعة الحمراء قادما من بتروجت.