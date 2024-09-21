كشفت إيران، اليوم السبت، عن صاروخ بالستي جديد، خلال عرض عسكري سنوي، حضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لإحياء ذكرى «حرب الخليج الأولى»، في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

والصاروخ الجديد هو من طراز «جهاد» يعمل بالوقود الصلب، وصممته وصنعته القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويبلغ مداه التشغيلي 1000 كيلومتر (أكثر من 600 ميل)، وفقا لوكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.

كما شهد العرض العسكري، عرض 21 صاروخا باليستيا، من بينها صاروخي «خيبر شكن»، وصاروخي «فتاح»، و4 صواريخ من طراز «الحاج قاسم»، وصاروخين من طراز «قدر اتش»، وصاروخين من طراز «عماد»، و3 صواريخ من طراز «خرمشهر»، و4 صواريخ من طراز «سجيل».

شاهد 136 B؛ أحدث طائرة بدون طيار انتحــ.ارية تابعة للحـ.رس الثـ.وري الإسـ.ـ.لامي#ايران pic.twitter.com/zXFDDNhmkI — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) September 21, 2024

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تزامنا مع الإعلان عن الصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة: «لقد نَمت اليوم قدراتنا الدفاعية والرادعة كثيرا، لدرجة أن أي عدو لا يفكر حتى في أي عدوان تجاه إيران العزيزة».

وأضاف: «مع الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية.. يمكننا أن نضع إسرائيل المغتصبة المتعطشة للدماء والممارسة للإبادة الجماعية في مكانها الصحيح، التي لا ترحم أحدا، نساء أو أطفالا، كبارا أو صغارا».

وتأتي تعليقات بزشكيان، في الوقت الذي كثّفت فيه إسرائيل حربها ضد حزب الله اللبناني في لبنان.