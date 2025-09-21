قررت السلطات الفرنسية تأجيل مباراة نادي أولمبيك مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وكان من المُقرر أن يواجه نادي أولمبيك مارسيليا فريق باريس سان جيرمان في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلودروم، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وأعلن فرانسوا ليكلير، حاكم منطقة بوش دو رون في منطقة مارسيليا تأجيل الكلاسيكو الفرنسي، بسبب بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع.

وقال جورج فرانسوا ليكلير في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "تم تأجيل مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة مع مخاطر كبيرة لحدوث جريان سطحي في المناطق الحضرية، التي تضم ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ65 ألف متفرج".

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن منطقة بوش دو رون في حالة تأهب قصوى تحسبا للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية، خلال الساعات القليلة القادمة.

ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة أولمبيك مارسيليا أمام باريس سان جيرمان، وذلك مع استعدادات فرنسا لاستقبال حفل توزيع الكرة الذهبية، مساء غدًا الإثنين.

وتنص لوائح الدوري الفرنسي الممتاز على أنه في حال تأجيل أي مباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن رابطة الدوري الفرنسي تقرر إقامتها في اليوم التالي، إلا في الظروف القاسية، لتقرر حينها إدارة الرابطة تحديد الموعد المناسب".