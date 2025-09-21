قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مالا يقل عن 21 فلسطينييا من مدن متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مالا يقل عن 21 فلسطينيا من مدن ومحافظات متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الأحتلال اعتقلت اليوم، 5 فلسطينيين من قرى محافظة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويهم.

وأضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 7 فلسطينيين، من محافظة بيت لحم بعد أن داهم منازلهم، وفتشها.

كما داهمت تلك القوات عددا من المنازل في شارع الصف وسط بيت لحم، وقامت بتفتيشها، بالإضافة لاعتقال 7 فلسطينيين من شمال طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة قلقيلية وانتشرت في حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي.

كما داهمت إحدى البنايات غير المأهولة، ونشرت قناصتها على سطحها، قبل أن تنسحب بعد مداهمة استمرت نحو ساعتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.