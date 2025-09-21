مطارات في برلين ولندن وبروكسل تواجه تأخيرات متواصلة في الرحلات بعد هجوم إلكتروني

واجهت مطارات في برلين ولندن وبروكسل تأخيرات متواصلة، اليوم الأحد، بعد أن أجبر هجوم إلكتروني على نظام رئيسي لتسجيل الوصول شركات الطيران، الموظفين على التعامل مع الركاب يدويا.

وأدى انقطاع خدمة الإنترنت ناجمة عن حادث إلكتروني في شركة كولينز إيروسبيس، إلى تعطل برنامج "إم.يو.إس.إي" الخاص بها مساء أمس الأول الجمعة. وتدعم هذه المنصة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات والأمتعة لشركات الطيران بجميع أنحاء العالم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومع توقف الأكشاك وآلات تسليم الحقائب عن العمل، اضطرت المطارات إلى الاعتماد على المعالجة اليدوية، مما أدى إلى إبطاء تدفق الركاب.

وأعلن مطار برلين براندنبورج عن استمرار التأخيرات، بينما قال مطار هيثرو إن "الغالبية العظمى من الرحلات الجوية تعمل لكنه نصح المسافرين بالتحقق من حالة الرحلات قبل المغادرة إلى المطار.

واتخذ مطار بروكسل أشد الإجراءات صرامة، مطالبا شركات الطيران بإلغاء نصف رحلات المغادرة المجدولة لتخفيف الضغط على الموظفين. واعتذر المطار، مشيرا إلى وجود "مشكلة إلكترونية" لدى مزود الخدمة الخارجي.