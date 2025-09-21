الخارجية الإسرائيلية تتهم بريطانيا بالرضوخ للإخوان المسلمين ومكافأة حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قرار بريطانيا وكندا وأستراليا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مساء الأحد.

واتهمت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا بالرضوخ للإخوان المسلمين ومكافأة حماس.

وأضافت: «الاعتراف ليس إلا مكافأةً لحماس الجهادية، بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين التابعة لها في المملكة المتحدة.. لا تدعوا الفكر الجهادي يُملي عليكم سياساتكم».

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية «في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك».

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة «إكس»، الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وأشار في مقطع مصور، أن الاعتراف يأتي لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأن «الاعتراف جزء من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين».

وأضاف في بيان، مساء الأحد، أن «الاعتراف بفلسطين ليس حلاً سحريًا، لكنه يتماشى تمامًا مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع السياسات التي تبنتها كندا لأجيال».

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.