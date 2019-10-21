فاروق الباز: ترامب ليس له خبرة سياسية

قال العالم فاروق الباز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غريب على الناس بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يمتلك خبرة سياسية، معقبًا: «مهما كان هو رئيس الدولة غصب عنهم لازم يولوه تعظيم سلام لحد ما يخرب حاجة بعدين يشيلوه».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه بالرغم من كونه ينتمي إلى الجمهوريين إلا أنه لن يقوم باختياره في الانتخابات المقبلة لأنه «ابتدى يخرف»، مشيرًا إلى أنه «اختاره بالعافية» في الانتخابات السابقة، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ترامب كان من الممكن أن يقوم بالعديد من الأشياء العديدة، وأن الناس لن تتقبل شخصًا يخرج كل فترة بكتابة تدوينات على موقع «تويتر»، يتسبب فيها بإحداث المشاكل ويشتم فيها الأشخاص، معقبًا: «الناس محتارة ومش لاحقين التويتات أو يمشوا وراه».