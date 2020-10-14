عائلة الراحل محمود ياسين ترد لأول مرة على المفاجأة الكبيرة في وصيته

ردت عائلة الفنان الراحل محمود ياسين، لأول مرة، على "المفاجأة الكبيرة" التي قال عنها الكاتب وحيد حمدي إن "الفنان الراحل تركها في وصيته"، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأكد عمرو محمود ياسين، في تصريحات تلفزيونية، أن والده الراحل لم يترك أي وصية فعلية وحاسمة بإذاعة تسجيلات للقرآن قام بتسجيلها بصوته قبل رحيله.

وقال: "لأ مفيش وصية بالمعنى ده، لكن الأستاذ محمود كان قارئا للقرآن بشكل دائم، كان من الناس اللي مش بيبطلوا قراءة القرآن. وفي شهر رمضان لما الواحد يختم القرآن مرة يبقى مبسوط، هو كان يختمه 5 أو 6 مرات عادي".

جاء هذا التصريح بعد الضجة التي أحدثها الكاتب وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، بكشفه عن أن الراحل قام بـ"مفاجأة كبيرة في وصيته"، وسجّل القرآن كاملا قبل وفاته في استديو خاص يملكه داخل الفيلا، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الفنان محمود ياسين، الأربعاء الماضي، ودُفن صباح يوم الخميس في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته مساء الجمعة العزاء فيه في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.