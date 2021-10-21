الرئيس اللبناني: العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، حسب بيان للرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" .

وقال عون إن "التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم ، والحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين".

يذكر أن حكومة حسان دياب كانت قد أقرت في 30 أبريل من العام الماضي خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات.

وبدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو من العام الماضي، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس من عام 2020.

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.