مرتضى منصور: السحر ومنتخب مصر وعيود الحسود سبب إصابة الونش

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أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حزنه لإصابة محمود حمدي "الونش" قلب دفاع الفريق، بجزع في غضروف الركبة الأمر الذي يغيبه عن الملاعب لفترة 3 أشهر.

كان الونش قد تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة بمباراة فريقه مساء الأربعاء أمام سموحة في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وقال مرتضى عبر قناة "الزمالك": "منتخب مصر يتحمل مسؤولية إصابة اللاعب لأنه عاد من المعسكر مصاباً.. أيضا عين الحسود أصابت اللاعب بعدما تألق بشكل لافت، وكذلك السحر الذي يقوم به ممدوح عباس وهاني العتال للتأثير على الفريق وعرقلة مسيرته".

يذكر أن الونش من المتوقع أن يغيب عن مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي التي تقام يوم 28 أكتوبر الجاري.