مصادر عراقية ترجح عقد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل

أفادت مصادر سياسية عراقية، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني سيقدم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان للصتويت عليها منتصف الأسبوع المقبل وليس يوم غد السبت كما كان مقررا بسبب عدم اكتمال تشكيلها.

ورجحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن يقدم رئيس الحكومة المكلف التشكيل الوزاري أمام جلسة للبرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المصادر أن السوداني وفريقه يواصلون عملية إختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية من بين أسماء المرشحة من قبل الكتل السياسية وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة فضلا عن حقائب للأقليات.

وكان تحالف إدارة الدولة الذي يضم كتل الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلنوا في بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي عن تحديد يوم السبت الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلسة البرلمان العراقي للتصويت على كامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وصرح رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة ويترك أمر الإختيار إلى رئيس الحكومة.

وقال السوداني في بيان صحفي وزع اليوم "نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف".

وأضاف أن معايير تسمية المرشح لشغل الحقيبة الوزارية تقوم على أساس" الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الإنتخابية لكل كتلة".

وكانت مصادر سياسية قد ذكرت في وقت سابق أن التشكيلة الوزارية التي ستضم نحو 25 حقيبة ستوزع بواقع 12 حقيبة وزارية لقوى الإطار التنسيقي الشيعي و6 وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وأربعة للحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن عدد من الحقائب الوزارية للمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى.

وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاطعة المشاركة في الحكومة القادمة فيما أعلن كل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وتيارات مستقلة في البرلمان العراقي أبرزها الجيل الجديد وامتداد وإشراقة كانون عدم المشاركة في الحكومة القادمة.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف جمال رشيد قد كلف ليل الثالث عشر من الشهر الجاري مرشح الإطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.