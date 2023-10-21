الإعصار تامي يتحرك باتجاه الشمال الغربي للولايات المتحدة

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن الإعصار تامي يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة.

وذكر المركز في تحذير في الساعة 1100 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: "تامي يقوي قليلا شرق جوادلوب. ظروف الأعاصير والأمطار الغزيرة المتوقعة في أجزاء من جزر ليوارد في وقت لاحق اليوم والليلة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأصبح هذا الإعصار السابع لهذا الموسم مع اقترابه من جزر ليوارد شمالا صباح يوم الخميس ، واستمر في رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة خلال الليل.

ولا يزال التحذير من الأعاصير ساريا في جوادلوب وأنتيجوا وبربودا ومونتسيرات وسانت كيتس ونيفيس وأنجيلا وسانت مارتن وسانت بارتيليمي مع مراقبة الأعاصير والتحذير من العواصف المدارية في دومينيكا وسابا وسانت أوستاتيوس، ورصد العواصف المدارية في مارتينيك وجزر فيرجن البريطانية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الساعة 11 مساء أمس إن تامي كان إعصارا من الفئة الأولى محملا برياح تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة مساء أمس الجمعة، وكان متمركزا على بعد نحو 55 ميلا شرق مارتينيك.