إيران تجري مناورات بحرية شمال الخليج استعدادا لدعم فلسطين

أعلن قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة لقوات حرس الثورة الإيراني، الادميرال علي بخشايي، عن إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج الفارسي، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن الأدميرال علي بخشايي، قوله: "تم إجراء تدريبات بحرية لنصرة للشعب الفلسطيني في مدن الأهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي البحرية".

وتابع الأدميرال بخشايي "في هذه المناورات، تم نصب أعلام بلادنا وفلسطين وجبهة المقاومة على السفن البحرية، وأعلن المشاركون استعدادهم للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم".

ونددت إيران بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، من خلال غارات مكثفة على قطاع غزة.

من جهتها، قالت إسرائيل، إن هذه الغارات تأتي ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل، وأسفر القتال بين الجانبين عن سقوط قتلى ومصابين بالآلاف.