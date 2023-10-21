حسين لبيب: سنعيد نادي الزمالك لأمجاده

أعرب حسين لبيب، عن سعادته بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال لبيب في تصريحات لقناة ناديه: «يوم كان جميل وأعضاء الجمعية العمومية أدوا دورهم بنجاح، وإحنا مطالبين بتحقيق الذي صرحنا به، وأتمنى أن نكون سبب في سعادة جماهير الزمالك».

وتابع: «أحب أقول لجماهير الزمالك استنونا ونوعدكم بتحقيق جميع الأمور التي تسعدكم، ونعيد الزمالك لأمجاده مرة أخرى».

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.