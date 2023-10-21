تقدم 4 مرشحين بانتخابات نادي الزمالك، بخطاب رسمي إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، ضد ما يرونه من تجاوزات خلال سير الانتخابات منذ فتح باب التصويت في التاسعة من صباح الجمعة وحتى السابعة من مساء نفس اليوم.

وتصدر فاروق جعفر المرشح على منصب الرئيس المتقدمين بالخطاب، ومعه كل من أشرف إمام والحسيني سمير وسيف الإسلام محمد المرشحين في العضوية، حيث استعرضوا خلال خطاب رسمي كافة ما جرى على مدار اليوم وما يرونه من تجاوزات أعاقت سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل على حد قولهم.

وفي سياق متصل، فاز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، فيما سيكون هشام نصر نائبًا له.