رئيس وزراء ماليزيا: دعمنا للقضية الفسطينية تأكيد للدعم للأمة الإسلامية

قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن التزام بلاده بالدفاع عن "نضال الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاضطهاد المتواصل من قبل إسرائيل"، ليس بغرض البحث عن التقدير لأفعالها أو الظهور كبطل، ولكن الدافع الرئيسي هو أن ماليزيا "تمارس واجبا لحماية الأمة الإسلامية".

وجاءت تعليقات إبراهيم أثناء حوار ودي مع نحو 300 من أفراد الجالية الماليزية في السعودية، مساء أمس الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، اليوم السبت.

وأوضح إبراهيم، الذي يقوم بزيارة عمل للسعودية لمدة يومين: "يجرى ارتكاب الظلم ضد الفلسطينيين يوميا من سرقة الأراضي، وقتل الأطفال، واستهداف النساء، والإهانات المستمرة على مر العقود".

وشارك إبراهيم أمس في أول قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ودعا العالم أمام القمة "إلى التصدي لوحشية إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وعدم تجاهل هذا الظلم.

وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع مع الجالية، أمس الجمعة، أن التزام بلاده بالدفاع عن "نضال الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاضطهاد المتواصل من قبل إسرائيل"، ليس بغرض البحث عن التقدير لأفعالها أو الظهور بمظهر البطل، ولكن الدافع الرئيسي هو أن ماليزيا "تمارس واجبا لحماية الأمة الإسلامية".

وقال إبراهيم: "النضال من أجل هذه القضية يجب أن يستمر لأن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قد تجاوزت 7 عقود".