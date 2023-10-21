الصحة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لمنع قصف مستشفى القدس

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طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع قصف مستشفى القدس في غزة، مبينة أنه يؤوي 400 مريض.

وناشدت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأناضول، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل وحماية مستشفى القدس في غزة، من خطر القصف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنه من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمنع وقوع مأساة أخرى مماثلة لمأساة المستشفى الأهلي المعمداني (الثلاثاء)، حيث استشهد نحو 500 مدني فلسطيني، بينهم أطفال، بغارة جوية إسرائيلية.

وذكرت الكيلة أن جمعية الهلال الأحمر التي تدير مستشفى القدس، تلقت إخطارا من قبل سلطات الاحتلال لإخلاء المستشفى تحت التهديد بالقصف.

وأشارت إلى أن المستشفى يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف مدني لجأوا إليه بعد تهجيرهم بسبب العدوان الإسرائيلي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن تلقيه تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بإخلائه فورا.

وطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني.