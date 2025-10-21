257 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة قطاع غزة

غادرت اليوم الثلاثاء، 257 شاحنة مساعدات إنسانية من بوابة معبر رفح البرية بشمال سيناء متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح أن الشاحنات محملة بالمواد الغذائية، الأدوية، المستلزمات الطبية، الاحتياجات الأساسية، الوقود، والغاز، مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها: (24 شاحنة للمخيم المصري، و69 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة "UN"، و6 شاحنات من قطر، و19 شاحنة من دولة الإمارات، و130 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و9 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و12 شاحنة محملة بالسولار، و4 شاحنات غاز).

وذكرت المصادر أن الشاحنات تقوم حاليًا بتفريغ المساعدات في معبر كرم أبو سالم.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات التي تم إدخالها من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى يوم أمس الاثنين بلغ 8,440 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح أهالي قطاع غزة، بحمولة إجمالية تصل إلى نحو 65 ألف طن.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 92 شاحنة فقط منذ بداية الأزمة، محملة بما يزيد عن 2,500 طن من السولار، الغاز، والبنزين، الضروري لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.